  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de fabrikada yangın
Yerel

Kocaeli'de fabrikada yangın

Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:57:00 -
Kocaeli'de fabrikada yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Bu arada fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi...
Kitabına uydurup rektörü biz dayatırdık
Gündem

Kitabına uydurup rektörü biz dayatırdık

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçmiş dönemlerde rektör atamalarının kağıt üzerinde “seçim” gibi görünse de gerçekte azgın azınlığın dayatmasıyla..
Dolar yatırımcısı dikkat! Dünyanın en büyük şirketi dolar tahminini açıkladı
Ekonomi

Dolar yatırımcısı dikkat! Dünyanın en büyük şirketi dolar tahminini açıkladı

Forbes kayıtlarına göre, dünyanın en büyük şirketi olan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş, dolar/TL beklentisi açıkladı. Citigroup, dolarda da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay