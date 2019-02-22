Kocaeli’de erken teşhis taramaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” projesi kapsamında bin 309 kişiye kanser taraması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli’nde “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda Derince ilçesinde bin 309 kişiye kanser taraması yapıldı. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan sağlık karavanı, Derince ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Derince’de tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara Rahim Ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Derince ilçesinde taramaları bitiren ekip Kocaeli’nin tüm ilçelerini dolaşacak. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanı Derince ilçesinin tüm mahalle ve köylerinde toplamda 478 HPV, 831 GGK (Gaitada Gizli Kan Testi) taraması gerçekleştirdi. Ayrıca 2 bin 587 vatandaşa da kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verildi.