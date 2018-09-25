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Kocaeli'de elektronik marketlerden 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi

Kocaeli, İstanbul, Bolu ve Muğla illerinde teknoloji marketlerine girerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik eşya çalan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

25 Eylül 2018 Salı 17:52
Kocaeli'de elektronik marketlerden 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi

Kocaeli'de 15 Temmuz’da bir teknoloji mağazasından 650 bin TL değerinde, 21 Eylül'de de başka bir teknoloji mağazasından 550 bin TL değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çalındı. Polis ekipleri, her iki soygun olayında da şüphelilerin aynı yöntemi kullandığını saptadı. Araştırmalarını bu yönde sürdüren ekipler, aynı kişilerin 8 Temmuz'da Bolu'da bir teknoloji mağazasından 50 bin TL değerinde, 1 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir teknoloji mağazasından da 600 bin TL değerinde cihaz çaldığını tespit etti. 

Çetenin ayrıca farklı tarihlerde İstanbul'da bir eve girerek 170 bin TL değerinde bir otomobil ile 4 farklı otomobilden plaka çaldıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan araştırmanın ardından polis ekipleri İstanbul Okmeydanı, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde bazı adreslerle TEM otoyolunda seyir halindeki bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T. gözaltına aldı. Adreslerde ve otomobilde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ile buna ait fişekler, 1 balyoz, 1 tornavida ve 2 levye ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.F.T. ve F.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., E.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları ve gelen parayla lüks otomobiller satın aldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin otomobillerine de el konuldu.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Çetenin gerçekleştirdiği soygunlar teknoloji marketlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları lüks otomobil ile teknoloji marketlerine geldikleri, bir kişi araçta beklerken, birinin ise elinde pompalı tüfek ile binanın kapısında beklediği görülüyor. Çetenin diğer üyeleri levye ve balyoz ile teknoloji marketlerinin kepenk ve kapılarını kırarak içeri girdikleri ve yanlarında getirdikleri çuvallara cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi küçük boyutlu elektronik eşyaları doldurduktan sonra kaçtıkları görülüyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde girdikleri marketlerden çıkan şüpheliler kaçıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:52
  1. Muğla
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Bolu
  5. kocaeli
  6. istanbul
  7. bolu
  8. muğla
  9. operasyon
  10. gözaltı

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