0553 313 94 23

Kocaeli’de ehliyetsiz gencin gezintisi kötü bitti: 1’i ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil takla atarak şarampole uçtu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:24
Kocaeli’de ehliyetsiz gencin gezintisi kötü bitti: 1’i ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada gençlerin içinde olduğu otomobildeki 1’i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, 21.10 sıralarında Gölcük Hisareyn Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölcük istikametinden İzmit istikametine gitmekte olan yaşı küçük ehliyetsiz R.E. idaresindeki 41 GR 029 özel otomobil, Karaköprü mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçit merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.E. (16) ve yanında bulunan akrabalarından E.B.K.(16), M.Ü.(16) ve S.A.K.(16) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan M.Ü.’nün özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de ehliyetsiz gencin gezintisi kötü bitti: 1’i ağır 4 yaralı
    1. Kocaeli’de ehliyetsiz gencin gezintisi..
    2. Şampiyonlar Ligi’nde gruplara çıkan..
    3. Bilecik’te traktör devrildi: 1 ölü
    4. TEM Otoyolu Edirne istikameti..
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ağustos 2019
    7. Terör devleti İsrail, Türkiye için..
    8. Pence ve Barzani telefonda görüştü
    9. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    10. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    11. İsveç'te Türk öğrenciler su projesiyle..
    12. Gazze’de patlama: 2 ölü, 2 yaralı
    13. Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8..
    14. Kosova’da seçim kampanyası 25 Eylül’de..
    15. Hırsızlık zanlısı otomobille kaçarken..
    16. Gazze'de ampute futbol liginin ilk..
    17. Aydın'da uyuşturucu operasyonu
    18. Belçika Mahkemesinden ‘başörtüsü’..
    19. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği..
    20. FETÖ firarileri terör destekçisi..
    21. Kesim sırasında yıkılan ağacın dalının..
    22. Amazonlar’dan sonra Afrika’daki..
    23. Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın..
    24. Ankara ve İstanbul okul servis..
    25. Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger..
    26. Gurbetçi ailenin otomobili yandı
    27. Metin Özkan kimdir? Metin Özkan..
    28. İmamoğlu bir mesajla 175 kişiyi daha..
    29. Çelik'ten taziye ziyareti
    30. Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem..
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
    Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı
    Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Rusya’dan flaş Su-35 ve S-57 açıklaması!
    Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması
    Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması