Kocaeli'de drone destekli operasyon! İşte ele geçirilenler
Kocaeli’de jandarma ekiplerinin drone destekli operasyonunda, hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde çok sayıda eşya ve bir miktar para ele geçirildi.
Koacali’de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen S.O., R.O., S.O. ve A.O. isimli 4 kişi için, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran Mevkii’nde operasyon düzenlendi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyona, dronelar da havadan destek verdi. Operasyon sırasında, ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri de alındı.
Operasyon sırasında, bölgede çeşitli evlerde oldukları belirlenen dört kişi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sırasında, 1 adet av tüfeği, 9 tane fişek, çalındığı belirtilen 1 adet 37 ekran televizyon, 1 tane tablet, 1 adet cep telefonu, 1 tane bilezik, 420 euro para, 126 adet tabanca fişeği, 1 tane altın yüzük ve 1 adet marka kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şahıslar evlerinde gözaltına alınırken, jandarma komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.