  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:21:02 -
Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen Muhammet Ceylan (47) denize girdi.

Ceylan'ın bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürelen Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı