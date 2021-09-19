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Yerel Kocaeli'de deniz kenarında ceset bulundu
Yerel

Kocaeli'de deniz kenarında ceset bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:10:00 -
Kocaeli'de deniz kenarında ceset bulundu

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde köpeğini gezdirirken bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan, yaklaşık 10 gündür denizde olduğu düşünülen kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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