  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de çocuklar için "açık hava tiyatro günleri" başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:03:31 -
Kocaeli'de çocuklar için "açık hava tiyatro günleri" başlıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca, sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak çocuklar için hazırlanan "Yaramaz Notalar" adlı oyunun prömiyeri, 20 Ağustos'ta yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara, bir yenisi daha ekleniyor.

Açık havada çocuklarla buluşturulacak olan Hayal Şahin'in yazdığı "Yaramaz Notalar" adlı oyunun provaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle evlerinde kalan çocuklar için 12 ilçede sahnelenmesi planlanan oyunun, son hazırlıkları tamamlandı.

Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği "Yaramaz Notalar" adlı oyunu, yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor.

Oyunun yaratıcı kadrosu ise koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin, oynayanları ise Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım'dan oluşuyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak sahnelenecek oyun, 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Sekapark uçurtma tepesinde seyircisiyle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarınca açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyun ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin toplumsal yansımaları mizahi bir dille anlatılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı