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Aktüel Kocaeli'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:52:07 -
Kocaeli'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zihinsel engelli M.Y, şüpheliler E.K, H.A.B, S.Ç. ve M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.


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