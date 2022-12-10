  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
Yerel

Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 08:55:00 -
Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki marinada bulunan 2 motor yat ile tekneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yatlar ve tekne kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23