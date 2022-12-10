Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki marinada bulunan 2 motor yat ile tekneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yatlar ve tekne kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.