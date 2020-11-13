  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
Aktüel

Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 02:39:40 -
Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşlerin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...
Dünya

Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bi..
Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var
Dünya

Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Hayatını kaybedenlerin arasınd..
Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi
Dünya

Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi

ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’in dış politikadaki görüşleri bir analizde sıralandı. İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer bombal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay