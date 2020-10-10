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Aktüel Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:28:10 -
Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde 61 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Mecidiye Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 61 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 esrar içme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 38 av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

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