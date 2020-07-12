  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:32:19 -
Kocaeli'de bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan inek, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar'da besicilik yapan Sedat Yılmaz'ın, cuma günü otlatmak için araziye bıraktığı ineği kayboldu.

İneğinin, bir çoban tarafından çukurda bataklığa saplanmış halde bulunduğu haberini alan Yılmaz, bölgeye gitti.

Yılmaz, vatandaşların da yardımıyla kazma ve kürek kullanarak ineğin etrafını açmak için çabaladı. Çabalar yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Gövdesinin yarıya yakını çamura gömülen inek, vatandaşlar ve itfaiyecilerin 2 saat süren çabası sonucu, iş makinesi yardımı ve urganla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.

Yılmaz, itfaiye ekipleri ile kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlara ve çobana teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı