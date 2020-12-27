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Aktüel Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:10:28 -
Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir üst geçidin asansöründe mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi asansörünün arıza yapması sonucu Suriye uyruklu kardeşler Ahmed El Asad ve Muhammed El Asad mahsur kaldı.

Kardeşler, cama vurarak çevredekilerden yardım istemeye çalıştı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda iki kardeşi kurtardı. Kardeşler, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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