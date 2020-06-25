  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de aranan 25 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:29:08 -
Kocaeli'de aranan 25 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla 79 ekip ve 278 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere "yağma, yaralama, cebir tehdit hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, vergi usul kanununa muhalefet, ailenin korunması, tazyik hapsi, nafaka hükümlerine uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" gibi suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı