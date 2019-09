Kocaeli’de ağaçlar susuz kalmıyor

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ağaçların bakımı için periyodik olarak sulaması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sıcak yaz günlerinde şehri serinleten ağaçları unutmuyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri kent genelindeki milyonlarca ağaca kurumamaları için sulama çalışması gerçekleştiriyor. 20 ton su kapasiteli 20 araç, il genelindeki birçok yerde her gün ağaçlara can suyu dağıtıyor. 34 personel ile sabah ve akşam saatlerinde yapılan sulama çalışmalarıyla damlama sulama sistemi bulunmayan ağaçlar suya kavuşuyor. 219 bölgede sürdürülen çalışmalarda her ağaca 20 litre su veriliyor. Ağaçlara verilen can suları ise Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kuyulardan elde ediliyor.

Öte yandan Kocaeli genelinde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Sakarya ve İstanbul il sınırları arası otoyol kenarları, D-100 Kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve yeşil alanlar, ağaçlandırılıyor. Süs bitkileriyle estetik uygulamalar da yapılıyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yanında sulama hizmetleri ise ihmal edilmiyor.