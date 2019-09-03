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Kocaeli’de 6 TÜBİTAK çalışanı FETÖ’den gözaltına alındı

Kocaeli merkezli altı ilde sabah saatlerinde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 10 TÜBİTAK çalışanından 6’sı gözaltına alındı.

03 Eylül 2019 Salı 14:38
Kocaeli’de 6 TÜBİTAK çalışanı FETÖ’den gözaltına alındı

Kocaeli merkezli altı ilde sabah saatlerinde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 10 TÜBİTAK çalışanından 6’sı gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şahsın firari olarak arandığı operasyonda gözaltına alınanların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:38
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