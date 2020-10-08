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Aktüel Kocaeli'de 4 sığınmacı drone destekli operasyonla yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 4 sığınmacı drone destekli operasyonla yakalandı

Gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:29:39 -
Kocaeli'de 4 sığınmacı drone destekli operasyonla yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan drone destekli denetimler kapsamında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 4 sığınmacı yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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