Kocaeli'de 2 kardeşin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
A.B. idaresindeki 35 JB 536 plakalı hafif ticari araç, Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi dörtyol kavşağında, dönüş yapmaya çalıştığı sırada M.A'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ile kardeşi G.A. yola savruldu.
Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari aracın sola dönüş yaparken elektrikli bisiklete çarpması yer alıyor.