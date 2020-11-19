Kocaeli'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören metruk binalar yıkılıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasarlı metruk halde bulunan 193 binanın yıkımına başladı.

AFAD tarafından yayınlanan liste üzerinde çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binalardan 193 adetinin metruk ve yıkılabilir durumda olduğunu belirledi.

Bu kapsamda Darıca ilçesinde, Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın yıkımına başlandı.

Binaya, iş makinesini kullanarak ilk kepçeyi vuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hasarlı binalar konusunda yapılan çalışmalara değindi.

- "50 milyonluk bütçe ayırdık"

Hasarlı metruk binaların yıkılması için çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Büyükakın, "Kent genelinde 1502 adet yıkılması gereken binanın, bunların bir kısmı ağır hasarlı, bir kısmı orta hasarlı, bunların içinden 193 tanesi metruk vaziyette bulunuyor." dedi.

Büyükakın, tüm kararlılıkla bu konunun üzerine gideceklerine işaret ederek, "Bu durumdaki binaların hızlı bir şekilde yıkılması ve bununla ilgili sürecin tamamlanması, Kocaeli'nin depreme en hazırlıklı il olması için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için kaynaklarımızdan 50 milyonluk bütçe ayırdık. İnşallah Kocaeli depreme hazırlıklı illerden bir tanesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncü olmaya devam edecek"-

Büyükakın, uzmanların yakın zamanda Tekirdağ taraflarında bir depremin beklendiğini ve bu depremin Edirne, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli’yi etkileyeceğini söylediğini kaydetti.

Bu doğrultuda Marmara Belediyeler Birliği olarak da bu çalışmaların üzerinde durduklarını anlatan Büyükakın, "İllerimizin afet planlarını gözden geçirilmesi afete hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve binaların afet riskinin acilen önlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması son derece önemli ve acil bir mesele bu manada bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi öncü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz"

Büyükakın, depreme karşı gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarında kararlı olduklarını belirtti.

Depremde, insanları binaların öldürdüğünü vurgulayan Büyükakın, "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz. Biliyorsunuz depremler insanları öldürmüyor. Bizim de binalarla ilgili elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Biz Kocaeli olarak hazırız. İnşallah bu çalışmaları hızla tamamlayacağız ve şehrimizin depreme hazır hale getireceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz bu bina yıkımı da bunun en önemli göstergesidir." ifadesini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da metruk binaların vatandaşlar için hayatı tehlike taşıdığını kaydetti.

İlçe merkezindeki 31 tarihi binanın, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın desteğiyle restorasyonunu yapmayı planladıklarını bildiren Bıyık, Darıca'yı metruk binalardan kurtarmayı ve tarihi bir müze haline dönüştürmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.



