Kocaeli yerel seçim sonuçları 2019 | Kocaeli ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

Kocaeli 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. 31 Mart yerel seçim sonuçları merak edilmekte. Cumhur ittifakının AK Parti'nin adayları Tahir Büyükakını ile Millet ittifakının İYİ Parti adayı Serdar Kaman'ın favori olduğu Kocaeli yerel seçim sonuçları ve Kocaeli ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 seçimlere ilişkin son dakika sonuçları.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

Kocaeli ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019

YSK Kocaeli seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Kocaeli büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte. 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları İzmir, 2019 İstanbul yerel sonuçları, 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 son yerel seçim sonuçları…

Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı),

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Kaman (Millet İttifakı),

HDP Parti Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Züleyha Gülüm,

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Birol Aydın,

DSP Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Ziya Topal,

DP Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Nail Baki,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Metin Yılmazlar

Vatan Partisi Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Şahin,

Türkiye Kominist Partisi Kocaeli Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Tozkoparan

Bağımsız: Reyhan Başaran, Ersoy Kandemir oldu.

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü

AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer

AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım

AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün

AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman

AK Parti Darıca belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık

AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi

AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz

AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir

AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan

AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt

AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül

CHP Kocaeli ilçe belediye başkan adayları

Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu

Kocaeli Gölcük İsmet İşeri

Kocaeli Derince Sertif Gökçe

Kocaeli Dilovası Kemal Memiş

Kocaeli Kartepe Cumhur Karakadılar

Kocaeli Çayırova Selahattin Kaya

Kocaeli Gebze Recep Dursun

İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları

KOCAELİ DERİNCE NURCAN ACAROĞLU GÖKTAŞ

KOCAELİ GEBZE BURCU ÇETİNKAYA

KOCAELİ KANDIRA ERCÜMET ŞAHİN

KOCAELİ KÖRFEZ SALİH RECEP ŞİRİN

YSK Kocaeli seçmen sayısı

Kocaeli İl Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimde 1 milyon 344 bin 565 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğunu açıkladı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimden Kocaeli’de seçmen sayısı 1 milyon 320 bin 355 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen yaklaşık 9 aylık sürede oy kullanacak seçmen sayısı 24 bin 210 kişi artış gösterdi. 02 Kasım 2018 tarihi itibariyle 1 milyon 883 bin 310 nüfusa sahip Kocaeli’de en fazla seçmen, 368 bin 278 kişilik nüfusa sahip Gebze’de. Gebze’de 261 bin 452 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 31 Mart’ta yapılacak seçimde en az seçmen sayısına sahip ilçe ise, 30 bin 962 kişiyle Dilovası.

Hangi ilçede ne kadar seçmen var?

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçiminden bu yana 12 ilçedeki seçmen sayısında 24 bin 210 kişi arttı. İlçelerde artan seçmen sayısı şöyle: Başiskele(2.068), Çayırova(1.563), Darıca(3.490), Derince(1.241), Dilovası(304), Gebze(4.574), Gölcük(2.195), İzmit( 2.859), Kandıra(815), Karamürsel(742), Kartepe(1.890), Körfez(2.469).

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Çayırova belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

CHP % 23

SP % 18

MHP % 8

Darıca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 22

MHP % 14

HDP % 5

Derince belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

CHP % 30

MHP % 22

Dilovası belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 14

HDP % 7

Gebze belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 23

SP % 13

MHP % 9

Gölcük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

CHP % 40

SP % 6

MHP % 5

Kandıra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 25

CHP % 18

SP % 4

Kartepe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

CHP % 35

SP % 5

MHP % 4

Körfez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

MHP % 23

CHP % 20

SP % 5

HDP % 5

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.