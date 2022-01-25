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Gündem Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli kar bekleniyor
Gündem

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli kar bekleniyor

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:22:00 -
Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli kar bekleniyor

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.

Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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