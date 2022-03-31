Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 5 kişi yakalandı
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte finansman sağlayan kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.