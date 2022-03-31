  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 5 kişi yakalandı
Gündem

Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 5 kişi yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 14:00:00 -
Kocaeli ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! 5 kişi yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte finansman sağlayan kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay