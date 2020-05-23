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Aktüel

Kocaeli TEM’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’de Narkotik ekiplerince TEM Otoyolu’nda yapılan denetimlerde, 2 günde 3 ayrı araçta 42 kilo esrar, 34 bin uyuşturucu hap ve 210 gram metamfetamin ele geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:54:54 -
Kocaeli TEM’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’de Narkotik ekiplerince TEM Otoyolu’nda yapılan denetimlerde, 2 günde 3 ayrı araçta 42 kilo esrar, 34 bin uyuşturucu hap ve 210 gram metamfetamin ele geçildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli’de Narkotik ekipleri, iki günde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Ekipler son 2 günde durdurdukları 3 ayrı araçta 42 kilo esrar, 34 bin uyuşturucu hap ve 210 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler ilk olarak dün TEM Otoyolu’nda durdurdukları bir kamyonda Narkotik köpekleri ile yaptıkları aramalarda aracın kasa kısmına zulalanmış halde 42 kilo kubar esrar maddesi ele geçirirken olayla ilgili E.Ç. ve E.G. adlı iki şahıs gözaltına alındı.


Ekipler bugün TEM Otoyolu’nda durdurdukları kargo aracı ve bir otomobilde yaptıkları aramalarda ise 34 bin adet extacy hap ve 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu maddelere el konulurken M.Y., E.K., B.Y. ve Ş.Y. isimli 4 şahıs ise gözaltına alındı.


İki gün içinde TEM Otoyolu’nda yapılan denetimlerde yakalanan 4 kişi işlemleri için emniyete götürülürken olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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