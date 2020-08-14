Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında sanayi üretimi endeksinde aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık artışı memnuniyetle karşıladıklarını, temmuz ve ağustos ayı verilerinin daha iyi gelmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki artışı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, "Haziran ayı, Kovid-19 etkisiyle dip yapan birçok öncü göstergede iyileşmeler yaşanan bir aydı. Kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarında haziranda ciddi artışlar gerçekleşti. Bu gelişmelerle üretimin de haziran ayında pozitife geçmesini bekliyorduk. Nitekim sanayi üretimi haziranda yıllık yüze 0,1, aylık yüzde 17,6 artışla beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Zeyinoğlu, temmuz ve ağustos ayı verilerinin daha iyi gelmesini beklediklerini belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, aylık olarak imalat sanayisinde yüzde 19, sermaye malı üretiminde yüzde 20,8, ara mallarında yüzde 17 artış kaydedilmesini de çok değerli bulduklarını bildirdi.