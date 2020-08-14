  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi:

"Temmuz ve ağustos aylarında verilerin daha iyi gelmesini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:56:52 -
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında sanayi üretimi endeksinde aylık bazda kaydedilen yüzde 17,6'lık artışı memnuniyetle karşıladıklarını, temmuz ve ağustos ayı verilerinin daha iyi gelmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki artışı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, "Haziran ayı, Kovid-19 etkisiyle dip yapan birçok öncü göstergede iyileşmeler yaşanan bir aydı. Kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarında haziranda ciddi artışlar gerçekleşti. Bu gelişmelerle üretimin de haziran ayında pozitife geçmesini bekliyorduk. Nitekim sanayi üretimi haziranda yıllık yüze 0,1, aylık yüzde 17,6 artışla beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Zeyinoğlu, temmuz ve ağustos ayı verilerinin daha iyi gelmesini beklediklerini belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, aylık olarak imalat sanayisinde yüzde 19, sermaye malı üretiminde yüzde 20,8, ara mallarında yüzde 17 artış kaydedilmesini de çok değerli bulduklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı