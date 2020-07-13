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Aktüel

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:56:42 -
Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, darbettikleri kişilere zorla senet imzalattıkları ve eşyalarını gasbettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesinde Ç.T'nin aracının durdurularak kaçırıldığı, zorla bir depoda tutularak darbedildiği, eşyalarının gasbedildiği ve zorla senet imzalatıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişilere de senet imzalattıklarını belirledi.

Bunun üzerine Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, kişilere zorla imzalatılan senet ve beyannameler ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon sürecinde yakalanan ve hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. cezaevine gönderildi.

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