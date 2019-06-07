Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Kocaeli lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Kocaeli sınavla alan liseler ve puanları, Gebze Anadolu lisesi taban puanı 2018, Tocaeli LGS sonuçları, Kocaeli sağlık meslek liseleri, Cahit Elginkan Anadolu lisesi taban puanı, Kocaeli Anadolu lisesi taban puanı, Kocaeli lise yüzdelik dilimleri 2019 2020... İşte Kocaeli lise yüzdelik dilimleri 2019.

İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi taban puanları

İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanları

GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi taban puanları

İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi taban puanları

GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi taban puanları

KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi taban puanları

DARICA / Darıca Fen Lisesi taban puanları

ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanları

İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KARTEPE / Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı taban puanları

İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İZMİT / Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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