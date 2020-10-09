Kocaeli ilinde Ekim ayının ilk haftasının bitmesi ile birlikte il il hava durumu durumu merak ediliyor. Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlar Marmara bölgesinde etkili olacak olan dolu yağışının Kocaeli’nde de etkili olup olmayacağını merak ederek Kocaeli’nde dolu yağacak mı? Kocaeli’nde yağış ne kadar sürecek? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Meteoroloji’nin tahminlerine göre Kocaeli hava durumuna ilişkin ayrıntılar

Kocaeli Hava Durumu

KOCAELİ hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyar sonrasında yağış gerçekleşti. Kocaeli'de sağanak yağış8 Eylül Perşembe günü sabah 06.00'da başlayacak ve gün boyunca devam eetti. Kocaeli saatlik hava durumu raporuna göre yağışlar hafta boyu devam edecek.

KOCAELİ hava durumu için kritik alarm verildi, meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahminini yayınladı. Bugün yani 8 Ekim Perşembe günü Kocaeli'de etkili sağanak yağış gece saatlerinde başlayacak. 06.00'da başlayacak olan gök gürültülü yağış gün boyunca devam edecek. Yetkililer Kocaeli'de oluşacak sel baskınları için vatandaşları uyardı.

Sakarya için yağış beklenilse de dolu görülmemekle birlikte benzer bir durum da Bilecik ilimiz için geçerlidir.

KOCAELİ ANLIK MGM HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Kocaeli 5 günlük hava durumu tahmini

Kocaeli'de dolu yağışı

KOCAELİ'de dolu yağışı ihtimali üzerine vatandaşların bir kısmı araçlarını kapalı otoparklara çekerken, otoparklarda yer bulamayanlar ise köprü ve viyadük altlarına çekti.

Vatandaşlar bugün beklenen dolu yağışı üzerine araçlarını kapalı otoparklara çekince kentteki tüm otoparklar dolup, taştı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar ise araçlarıyla köprü ve viyadük altlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise araçlarını, ağaç altlarına park edip, üzerine karton, battaniye ve örtüler sererek korumaya çalıştı.