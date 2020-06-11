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Yerel

Kocaeli güne yangınla uyandı! Palet deposu alev alev yandı

Kocaeli'de bir ahşap palet depolama alanında yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depolama alanında büyük maddi hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:06:00 -
Kocaeli güne yangınla uyandı! Palet deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında ahşap palet depolama alanı alev alev yandı.

Yangın sabah 05.00 sıralarında Gebze Balçık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Balçık Mahallesi’nde bulunan ikinci el ahşap palet depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonrası kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depolama alanında büyük maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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