Kocaeli Emniyeti'nden İsrail protestosu açıklaması! 'Sınırların aşıldığı bir durum var'
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Starbucks şubesinde yaşanan taşkınlığı Demokrat Kocaeli gazetesine değerlendirdi.
Starbucks ve benzeri yerlerde halkı rahatsız edecek eylemler içinde bulunanlara işlem yapacaklarını söyleyen Karaduman, “Son olay da aynı şekilde” dedi
İsrail’i protesto eden bir grup, siyonistlerin destekçisi Starbucks’ın şubesine giderek kafede oturan müşterilere tepki gösterip kahvelerini yere dökmüştü.
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yaşanan olayı değerlendirdi.
Karaduman, “Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var” dedi.
"Bunlarla ilgili bir işlem yapmadık. Ama son günlerde işin dozajı artıyor." diyen Karaduman, "Bize gelen talimat gereği bu tip olaylarla ilişkin işlem yapılacağını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
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