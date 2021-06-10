Kocaeli Dlovası Köseler TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Kocaeli Dlovası Köseler konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Dlovası Köseler konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Dlovası Köseler TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonucu sorgulama…
TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kocaeli Dlovası Köseler TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları 2+1
Muhammed Özdemir
Osman Demir
Ramazan Duman
Musa Turhan
TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları 2+1 yedek isimler
Cengiz Elipek
Sevgi Şener
Murat Şeremet
Ayşe Kuş
Ali Yavuz Şahin
Meryem Üstün
Adem Çelik
Saadet Çakar TOKİ yedek listesindeki isimlerden bazılarıdır.