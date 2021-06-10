Kocaeli Dlovası Köseler TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kocaeli Dlovası Köseler TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları 2+1

Muhammed Özdemir

Osman Demir

Ramazan Duman

Musa Turhan

TOKİ Kocaeli Dlovası Köseler kura sonuçları 2+1 yedek isimler

Cengiz Elipek

Sevgi Şener

Murat Şeremet

Ayşe Kuş

Ali Yavuz Şahin

Meryem Üstün

Adem Çelik

Saadet Çakar TOKİ yedek listesindeki isimlerden bazılarıdır.