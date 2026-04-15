Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 5 bin personeli kapsayan dev eğitim atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumsal yapısında güvenlik kültürünü kökleştirmek ve personelin çalışma koşullarını modernize etmek adına büyük bir eğitim programına start verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Belde AŞ iş birliğinde yürütülen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme" eğitimleri, şehrin dört farklı bölgesinde planlanan toplam 41 ayrı programla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 5 bin 100 personelin katılımıyla tamamlanması beklenen bu süreçle, mevzuat yükümlülüklerinin ötesine geçilerek risklerin önceden öngörüldüğü proaktif bir iş ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Belediyenin bu vizyoner yaklaşımı, yalnızca personel güvenliğini korumakla kalmayıp vatandaşlara sunulan belediyecilik hizmetlerinin verimliliğine de pozitif yansımayı hedefliyor.

Uzman eğitimciler tarafından yönetilen oturumlarda; iş kazalarının kök nedenlerinden kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımına, yangın güvenliğinden çalışanların yasal hak ve sorumluluklarına kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapılıyor. Teorik anlatımların gerçek hayat senaryoları ve uygulamalı örneklerle pekiştirildiği programda; ergonomik riskler, kimyasal ve fiziksel tehlikeler, ilk yardım müdahaleleri ile acil durum yönetimi gibi kritik başlıklar titizlikle işleniyor. Çalışanların yoğun katılım gösterdiği bu eğitim maratonuyla, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının minimize edilmesi, personel farkındalığının en üst düzeye taşınması ve daha huzurlu bir çalışma atmosferinin tesis edilmesi öngörülüyor.