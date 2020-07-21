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Siyaset

Kocaeli Belediyesi tepki çekecek görüntüleri paylaştı

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki yürüyen merdivenleri durduran kişilerin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:45:00 - 2020-07-21 09:51:26

Twitter hesabı üzerinden yürüyen merdivenlerin çalışmamasından şikayet eden vatandaşlar için bir video yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Yürüyen merdivenler çalışmıyööööör diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" dedi.

Görüntülerde yürüyen merdivenlerde duran bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmelerine basarak durdurduğu görülüyor.

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