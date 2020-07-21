Kocaeli Belediyesi tepki çekecek görüntüleri paylaştı
AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki yürüyen merdivenleri durduran kişilerin görüntülerini paylaştı.
Twitter hesabı üzerinden yürüyen merdivenlerin çalışmamasından şikayet eden vatandaşlar için bir video yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Yürüyen merdivenler çalışmıyööööör diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" dedi.
Görüntülerde yürüyen merdivenlerde duran bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmelerine basarak durdurduğu görülüyor.