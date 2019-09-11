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Kocaçeşmespor’dan iş dünyasına destek çağrısı

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Eren, köklü kulübün yok olup gitmesine göz yumulmaması gerektiğini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
Kocaçeşmespor’dan iş dünyasına destek çağrısı

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Eren, köklü kulübün yok olup gitmesine göz yumulmaması gerektiğini söyledi. Eren, tüm işadamlarını ve Kocaçeşmespor’a gönül verenleri destek çağrısında bulundu.


Geçen sezon maddi imkansızlıklara rağmen Kocaçeşmespor’u lige tutunmasını sağladıklarını vurgu yapan Eren, “Geçtiğimiz sezon Manisa Süper Amatör Küme’de 10 takımdan 4’ünün düşecek olmasına rağmen, zor şartlarda ve maddi imkansızlıklar olmasına rağmen, gecemizi gündüzümüze katıp, gerekirse sahada yatıp bu takımı ligde bıraktık” dedi.


Şuan Kocaçeşmespor’un, Salihli’yi süper amatör küme de temsil eden tek takım olduğunu belirten Eren, “Ancak yeni umutlar ve yeni başarılara imza atacağımız yerde şuan maddi imkansızlıklardan dolayı kulübümüzün kapısına kilit vuracağız. Biz geçen sezon bu mücadelemizi kulübümüze kilit vurmak için mi yaptık? Salihli’nin köklü kulüplerinden olan ve bünyesinde nice futbolcular yetiştirmiş bu kulübü böylemi bırakacağız, zaman birlik olma zamanıdır. Futbolun çok sevildiği Salihli’de 500 lira verecek 199 kişi yok mu?. Yoksa bu güzide kulübümüz yok olup gitsin mi? Sayın işadamlarım lütfen bu kulübün yok olmasına göz yummayın. Birlikten kuvvet doğar, gelin hep birlikte formasını da geçmiş dönemde terlettiğim bu kulübümüzü ayakta tutalım. Kocaçeşmespor’un lige devam edebilmesi için çok az zamanımız var.O büyük coşkulu taraftarımız ve işadamlarımıza sesleniyorum. Bu kulübümüze sahip çıkalım” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
  1. doğa

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