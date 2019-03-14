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Kocabıyık: Benim yönetimim de müteahhitler değil, vatandaşlar kazanacak

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, “Göreve gelir gelmez ilk kazmayı vuracağım ve her hak sahibine kanunlar çerçevesinde tapularını vereceğim" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:48
Kocabıyık: Benim yönetimim de müteahhitler değil, vatandaşlar kazanacak

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, “Göreve gelir gelmez ilk kazmayı vuracağım ve her hak sahibine kanunlar çerçevesinde tapularını vereceğim. Benim yönetimim de müteahhitler değil, vatandaşlar kazanacak. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olmayacak” dedi.

 

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Seçilmesi halinde göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm sorunu üzerine eğileceklerini belirten Kocabıyık, “Tüm kentsel dönüşümü, sokakların alt yapı çalışması dahil her evi TOKİ çatısı altında devlet garantisi ile yaptıracağız. Kimse evsiz kalmayacak” dedi.



“Mülkiyet sorunlarınızı çözeceğiz”

 

Kocabıyık, hizmetlerin daha çok alana yayılacağını ifade ederek, mahallelerdeki pek çok sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Tapu sorununa değinen Kocabıyık, “Vatandaşların alım gücü düşünülerek, 2981, 4706, 775 sayılı yasalardan doğan haklarınız doğrultusunda tapu devirlerinin hak sahiplerine yapılarak mülkiyet sorunlarınızı çözeceğiz. Kentsel dönüşüm planına dahil olan her mahalle sakinin katılımıyla; kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, odaların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, planların, ilçelerin tamamını kapsayacak biçimde vatandaşlar ile birlikte yapılacak. Riskli alan kararı gerekçe gösterilerek, kamusal hizmet getirilmeyen mahallelerimizin, kamusal hizmetlerden faydalanmaları için gerekli tüm çalışmalar yapılacak” dedi.



“Bu bölgede tapusuz vatandaş kalmaz”

 

Kocabıyık, “4706 sayılı kanunun 5’nci fıkrasına göre tapu almalarında hiçbir yasal engel yoktur. Tapusuz olan vatandaşların tamamı 2981 ve 4706 maddelerinden faydalanabiliyor. 2981 gerekse 4706 maddeler doğrultusunda kamu yararına tapu verme işlemi gerçekleştirebilir ve bu bölgede tapusuz vatandaş kalmaz. Sonuç olarak; 2013 yılından itibaren 6306 sayılı kanuna göre yürütülen çalışmalarda belediye hali hazır haritalar ve jeolojik etütler ile birlikte 4 mahalle için bakanlığa proje sundu” şeklinde konuştu.



“Benim yönetimim de müteahhitler değil, vatandaşlar kazanacak”

 

Kocabıyık, şöyle devam etti:

 

“Süleyman Kocabıyık olarak; Narlıdere’nin yerlisi, sizlerin evladı, kardeşi, arkadaşı, komşusu olarak diyorum ki; kentsel dönüşüm adı altında kimsenin rant sağlamasına müsaade etmeyeceğim. Yukarıda belirtilen kanun maddeleri doğrultusunda, göreve gelir gelmez ilk kazmayı vuracağım ve her hak sahibine kanunlar çerçevesinde tapularını vereceğim. Benim yönetimim de müteahhitler değil, vatandaşlar kazanacak.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:48
  1. doğa

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