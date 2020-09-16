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Aktüel Koca: "Türkiye'de salgınla mücadelede sağlık ordumuz, sağlık sistemimiz destanlar yazıyor ama bunu anlatmakta bazen aciz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil, izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde i
Aktüel

Koca: "Türkiye'de salgınla mücadelede sağlık ordumuz, sağlık sistemimiz destanlar yazıyor ama bunu anlatmakta bazen aciz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil, izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde i

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:10:33 -
Koca: "Türkiye'de salgınla mücadelede sağlık ordumuz, sağlık sistemimiz destanlar yazıyor ama bunu anlatmakta bazen aciz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil, izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde i
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