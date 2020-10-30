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Aktüel Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü
Aktüel

Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:36:59 -
Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı katılımcılarıyla görüştü

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı için İstanbul'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve konuk bakanlarla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinczi, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Kazakistan Sağlık Bakanı Tsoy Alexey Vladimirovich, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Sabirdinovich ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile ayrı ayrı görüştüklerini bildirdi.

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