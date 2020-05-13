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Aktüel

Koca: "Test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz Maske + 1,5 Metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:05:42 -
Koca: "Test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz Maske + 1,5 Metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım"
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