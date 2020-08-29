Koca Sinan'ın eseri 450 yıllık taş köprü araç trafiğine kapanacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmed Paşa'nın adının verildiği Mimar Koca Sinan'ın eseri taş köprü, taşıt trafiğine kapatılacak.



1569 yılında inşa edilen ve 1570 yılında bölgenin en önemli geçişlerinden olan taş köprü, Lüleburgaz Deresi'nin iki yakasını 450 yıldır birleştiriyor.

16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sefere çıkan ordusuna hizmet etmek amacıyla yapılan köprü, bugün de aktif olarak kullanılarak, yaklaşık 5 asırdır ilk günkü ihtişamıyla ayakta duruyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine, 450 yıllık taş köprünün taşıt trafiğinden kurtarılması için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Tarihi köprünün taşıt trafiğine kapanması için alternatif yol çalışmaları kapsamında kamulaştırmaların büyük oranda tamamladığını ifade eden Gerenli, alternatif yol bağlantı noktası için DSİ'nin Köprüaltı ve Kaynarca derelerinin üzerinde eylülde köprü inşaatına başlayacağını belirtti.

Tarihi köprüyü en iyi şekilde koruyarak geleceğe taşıma hedefinde olduklarını aktaran Gerenli, "Alternatif yoldaki önemli kilometre taşlarından biri olan köprülerle eş zamanlı olarak söz konusu yolda asfaltlama işlemlerimizi yapacağız. Köprülerin tamamlanmasıyla birlikte alternatif yolumuzu bitireceğiz. Alternatif yol açılır açılmaz tarihi taş köprüyü araç trafiğinden arındırarak yaya kullanımına açacağız. Bundan sonraki süreçte Karayolları Genel Müdürlüğünün tarihi köprümüzdeki restorasyon çalışmalarına başlamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.