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Aktüel Koca: "(Okulların açılması) Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek."
Aktüel

Koca: "(Okulların açılması) Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek."

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:55:30 -
Koca: "(Okulların açılması) Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek."
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