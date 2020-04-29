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Aktüel

Koca: "(Kovid-19) Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok."

2020-04-29 17:48:51 -
Koca: "(Kovid-19) Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok."
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Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

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