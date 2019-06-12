Koç’a hesap sorulsun

CHP’nin havayolu taşımacısına dönüşen Koç grubuna bağlı Setair’in 610 milyonluk filosuna rağmen 2016 ile 2018 yıllarında tek kuruş vergi ödemeyip, 2017 yılında sadece 9 bin TL vergi ödediğini deşifre ettiğimiz haberimiz kamuoyunda geniş yankı buldu. Vergi hırsızlığı kuşkularını doğuran konuya ilişkin hukukçular ve yazarlardan açıklamalar geldi.

Derin kuşku

Gazetemiz Akit’in “Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş” manşeti ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “Koç gibi bir şirket sıfır vergiden hiç mi hicap duymuyor” başlıklı makalesiyle deşifre ettiği Setair’in vergi fukaralığı gündem oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na tahsis ettiği lüks jetin kiralama bedelini sır gibi saklayan Koç Grubu’nun havacılık şirketi Setair’in 610 milyon TL değerindeki uçak filosuna rağmen vergi ödemediği gerçeği büyük tepki topladı. CHP’yi ‘uçuran’ Setair’in 2016 ve 2018 yıllarında devlete tek kuruş vergi ödemesi yapmadığı, 2017 yılında ise vergi olarak Maliye’ye sadece 9 bin 508 TL gibi komik bedelde ödeme gerçekleştirmesi tuhaf karşılandı.

Hem ceza hem vergi bedeli

Maliyenin skandala el koyması gerektiğini söyleyen Avukat Necati Tokgönül “Akit’in haberi çok önemlidir ve mutlaka ihbar kabul edilerek Maliye Bakanlığı’nın Setair adlı firmanın kayıtlarını incelemeye alması gerekmektedir” dedi. Hukukçu Tokgönül, “Büyük firmaların vergi ödemiyor olması anormal durumdur. Maliyenin titiz bir şekilde bu konunun üzerine gitmesi ve Setair’in gelir-giderlerini incelemeye alması lazım. Tüm kayıtlar gözden geçirildikten sonra çıkacak neticeye göre gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Maliye tarafından Setair şirketinin durumunun incelenmesi sonrasında cezasıyla beraber vergi tahsil edilmelidir. Vergi kaçakçılığı tespiti durumunda bunun hem cezası hem ana parası mutlaka devlete ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

Fatura seçim sonrası mı ödenecek?

“Bu kadar servet, böylesine uçak filosu hiç sefer yapmıyor mu?” sorusunu yönelten Tokgönül, “CHP’lileri taşıyan bu firma fatura kesmiyor mu, hiç gelir elde etmiyor mu da o uçaklar süs için mi alınmış. Söz konusu firma, İmamoğlu’na özel jet kiraladığını kabul ediyor ama fatura bedelini açıklamıyor. O araç kiralandı mı yoksa bedava verildi de, İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonra Koç’a bazı kıyaklar mı yapılacak? İşin o kısmı henüz belli değil” şeklinde konuştu. Tokgönül, sözlerini şöyle noktaladı: “Bizler avukat olarak bedava iş alamıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Taksiciler vergisini ödüyor, otobüsçü, minibüsçü vergisini ödüyor. İşçi kuruşu kuruşuna vergisini ödüyor, memur ödüyor. Bu şirketin de vergilerini eksiksiz olarak ödemesi gerekmektedir.”

Setair’e şeffaflık çağrısı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci yazar Ferhat Ersin, “Böylesine devasa bir şirketin vergi ödemeyecek kadar zarar ettiğini düşünmüyorum. Setair’in gelir gider tablosunu şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Neden vergi ödemediklerini açıklamaları gerekmektedir. Şirketin tüm faturaları maliye tarafından incelemeye tabi tutulmalıdır” sözlerini sarf etti.

Yazar Ferhat Ersin, “Bu tablo karşısında Maliye Bakanlığı’na görev düşmektedir. Böylesine devasa bir şirketin neden vergi ödemediğinin üzerine gidilmelidir. Zarar açıklamışlarsa, vergi ödememesi bu sebeple gerçekleşmişse nasıl zarar etmişlerse bu irdelenmelidir. Büyük bedellerle kiralama bedelleri olan bir şirketin vergi ödememesi kuşku doğuruyor. Son olarak İmamoğlu örneğinde görüldüğü gibi fatura bilgileri de ticari sır söylemiyle açıklanmıyor. CHP’nin yanı sıra AK Parti kurmaylarının da Setair’den araç kiraladığı söylemi geliştirildi. Tüm bunlarla birlikte bu faturalar Maliye tarafından derin bir incelemeye tabi tutulması gerekmektedir” dedi. Ersin, “Her kapı Maliye Bakanlığı’na çıkmaktadır. Maliye’nin bu işin üzerine gitmesi gerekmektedir. Bence böylesine bir şirket vergi ödemeyecek kadar zarar etmemiştir. Şirketin bu bilgileri şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Neden vergi ödemediklerini açıklamaları gerekmektedir” diye konuştu.

Filosu dudak uçuklatıyor

Devlete vergi ödemesi yapmayan vergi yoksulu Setair’in filosundaki ticari hava araçlarının bedelleri dudak uçuklatıyor. Koç’un vergisiz şirketi Setair’in İmamoğlu’na tahsis edilen Falcon marka lüks jetinin değeri 24 milyon 500 bin dolar (142.3 milyon TL). Setair’in son teknoloji ile donatılmış hava aracı filosunun toplam bedeli şöyle: Falcon 8X tipi jet 58 milyon dolar (337 milyon TL), Falcon 7X tipi jet 24 milyon 500 bin dolar (142,3 milyon TL), Agusta Westland 139 tipi helikopter 10 milyon dolar (2 adet-116.2 milyon TL), Cessna Grand Caravan tipi deniz uçağı 2 milyon 575 bin dolar (14.9 milyon TL).