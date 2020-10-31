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Aktüel Koca: "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."
Aktüel

Koca: "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:16:12 -
Koca: "364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."
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