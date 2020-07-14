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Aktüel

Koca: "11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Yarını bilmiyoruz, tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:29:31 -
Koca: "11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Yarını bilmiyoruz, tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğiz."
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Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

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