Koç Üniversitesi'nin Anadolu Bursiyerleri Programı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011 yılında başlattığı Anadolu Bursiyerleri Programı öğrencileri bağışçılarıyla buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde, Divan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Anadolu bursiyerleri teşekkür gecesine yaklaşık 750 bağışçı ve bursiyer katıldı.

Etkinlik, Koç Üniversitesi’nin kurucusu merhum Vehbi Koç’un, "Bir memleketin kalkınmasında iyi eğitim görmüş, lisan bilen, kabiliyetli gençlerin çok büyük tesiri olduğuna inanan bir insanım" sözleriyle eğitime verdiği önemi vurguladığı kısa film gösterimiyle başladı.



Anadolu bursiyeri Duygu Tan’ın sunduğu etkinlikte, yine bursiyerlerden oluşan Aylin Temiz ve Lokman Kaya müzik grubu seslendirdiği çeşitli yörelere ait türkülerle, Murat Hoşgör, Kaan Ersoy ve Selen Esmen üçlüsü ise dans gösterileri geceye renk kattı.

2011 yılında 7 bağışçı kurumun 14 öğrenciye verdiği destekle başlayan program, aradan geçen 7 yılda adeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Koç Üniversitesi mezunlarının da büyük destek verdiği programa bu yıl Koç Üniversitesi mezunlarının bursiyeri olarak 18 yeni öğrenci katıldı.

Bugün bağışçı kurumların sayısı 220'yi aşarken kişisel olarak bağışta bulunan hayırseverlerin sayısı bine yaklaştı. Koç Üniversitesi'nin 25. yılını kutladığı 2018'de, Anadolu bursiyerlerinin sayısı 36 kat artarak 500 kişiye ulaştı.





- "Program, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, programın eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıdığını ve projenin iş dünyasının farklı sektörlerini Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu belirtti.

İnan, program sayesinde toplumun liderlerinin, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin Türkiye ve dünyaya katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmesine olağanüstü katkı sağladığını kaydetti.

Bağışçı kurumlar adına söz alan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da programın mimarı olarak Prof. Dr. Umran İnan'ı tebrik etti.

Anadolu bursiyerleri bağışçılarından Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk’ün başarılı öğrencilere yatırım yapılması için başlattığı çalışmaların, bugün Anadolu Bursiyerleri Programı ile devam ettiğini görmekten gurur duyduğunu belirtti.

Mezun bağışçılar adına söz alan 2006 mezunu Orhan Özalp ise bursiyerlere hayat boyu öğrenme arzularını canlı tutmaları çağrısında bulundu.

Bursiyerler adına konuşan Adıyamanlı Şevval Karadağ ise bursiyer olarak Koç Üniversitesi'nde tıp eğitimi alma şansı elde ettiğini, en büyük arzusunun gelecekte başka öğrencilerin hayatına aynı katkıyı sağlamak olduğunu vurguladı.