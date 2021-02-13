Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek günlerce terör örgütlerinin de sızmasıyla yaşanan provokasyona destek verenlerden biri de Koç Üniversitesi profesörü Sami Gülgöz çıktı. Twitter hesabında akademisyen kimliğini bir tarafa bırakıp günlerce ateşe odun atan paylaşımlarda bulunan profesör Gülgöz’e ait olduğu iddia edilen bir e-posta da sosyal medyaya düştü. Nazi katliamlarını örnek vererek özel akademisyenler grubuna attığı öne sürülen e-postasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz skandal bir kalkışma çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına karşı sol terör örgütleri ve sol marjinal gruplar tarafından protesto eylemlerinin Gezi Parkı olayları gibi kitlesel eyleme dönüştürme çabası boşa çıkarılırken, özellikle öğrencileri ve akademisyenleri provoke eden isimlerden biri de Koç Üniversitesi profesörlerinden Sami Gülgöz çıktı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından günlerce Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların büyümesi için çaba sarfettiği anlaşılan Prof. Dr. Gülgöz'e ait olduğu iddia edilen bir e-posta da sosyal medyanın gündemine düştü. Mailinde Boğaziçi Üniversitesi için isyan çağrısı yapan Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz'ün okulunun akademisyen grubuna skandal bir mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu paylaşımı ifşa etti.

"Hoca mı militan mı belli değil"

"Koç Üniversitesi Hocası Sami Gülgöz Boğaziçi olayları hakkında yaşananları anlatırken Nazilerin katliamlarını örnek göstermiş. Hoca mı militan mı belli değil. Öğrencileri, hocaları bu ve bunun gibileri provoke ediyor. Canan'ın da kankası galiba."

İşte Gülgöz'ün isyan çağrısı;

"Değerli meslektaşlarım, Boğaziçi'nde neler olduğuna dair endişelerimizi dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Boğaziçi'yle ilgili bir mesele değil, akademi ve akademik özgürlüğe karşı ya da ondan geriye ne kaldıysa ona yapılmış bir saldırıdır. Yıllar boyunca olanları görmüştük. Mesela Türkiye Bilimler Akademisi'nde yaşananlara müdahalede bunu deneyimlemiştik. Bu yalnızca Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza ve profesörlere borçlu olduğumuz bir şey değil, aynı zamanda prensiplerimizi de savunmaktır."

Alman rahibin sözlerini paylaştı

Gülgöz bu kısımda, Alman rahip Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller'in sözlerini paylaştı;

"İkinci dünya savaşından sık sık alıntılanan alıntıları bizler için alıntılamak isterim;

Önce sosyalistler için geldiler ve ben sosyalist olmadığım için sesimi çıkarmadım.

Sonra sendikacılar için geliyorlar ve ben sendikacı olmadığım için sesimi çıkarmadım.

Sonra Yahudiler için geldiler ve Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım.

Sonra benim için geldiler ve benim adıma konuşacak kimse kalmadı."

Alman rahip Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller

Sami Gülgöz'e tepki yağdı

Sosyal medyaya yansıdıktan sonra büyük ses getiren bu çağrı tartışma konusu oldu. İşte kullanıcıların öne çıkan yorumları;

"Hocalık yapıp öğrenci mi yetiştiriyor yoksa militan mı belli değil.

Böyle bir yönlendirme hiçbir hocamızdan görmedik. Böylesine yazık.

Nazi kampına çok özenmişsin Sami Gülgöz Türkiye 'ye üstü kapalı tehditlerin sökmez bil.

Üniversite hocaları öğrencilerine doğru yolu gösteren, eğitim veren onları her türlü provakasyondan uzak tutan insandır. Onları devletine karşı kışkırtan yalan söyleyen değil.

Üniversite hocası mı ülke düşmanı mı? Öğrencilerimizin, zihniyeti bozuk ülkeyi ipe götürecek zihniyetten eğitim alması endişe verici."

Sosyal medyada militan gibi çalışıyor

Gülgöz bütün mesaisini Boğaziçi'ndeki olayları büyütmeye ayırmış durumda. Sosyal medyadan Başkan Erdoğan aleyhine paylaşım üzerine paylaşım yapıyor. Siyaseti sokağa taşımaya çalışan Gülgöz'ün paylaşımlarından dikkat çekenler...

HDP'lilerin mesajlarını paylaştı

"Boğaziçi Dayanışması" isimli Twitter hesabından paylaşımlar yapan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz'ün HDP'li milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarını paylaşması dikkat çekti.

Prof. Dr. Sami Gülgöz kimdir?

İstanbul, 1962 doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra 2008 yılında bu yana İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları yazılı metinlerin anlaşılması ve bu metinlerdeki bilgilerin hatırlanması, kişilik ile zihinsel becerilerin ilişkisi ve insanların yaşadıkları olayları hatırlamaları üzerinedir. Bilimsel araştırmalarının ve bilimsel makalelerinin yanı sıra Eğitim Reformu Girişimi, Türk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi birçok eğitim kuruluşuyla projeler yapmıştır. Çalışma arkadaşları ile birlikte TEGV için hazırlamış oldukları, düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yedi kitaptan oluşan bir eğitim programı, ERG ve MEB işbirliğinde bir proje için öğretmenlere yönelik düşünme becerilerini geliştirme yöntemleri üzerine uyarladıkları bir kitap bulunmaktadır. Halen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Eğitim Danışma Kurulunda görevlidir. Avrupa Bilim Vakfında Beşeri Bilimler Daimi Komitesinde Türkiye temsilciliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, Avrupa Araştırma Konseyinin (European Research Council) araştırma ödülleri programlarında panelistlik ve hakemlik yapmıştır.

Kaynak: Takvim