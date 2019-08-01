Koç Üniversitesi doçent alıyor! Koç Üniversitesi doçent alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye’nin en iyi özel üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayınladı. Koç Üniversitesi akademik personel kadrosuna göre, Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doktora tez çalışması yapmış olmak Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak Milletlerarası Kamu Hukuku alanında uluslararası nitelikte seçkin yayınlar yapmış olmak İngilizce ders verme ve yayın yapma yeteneğine sahip olmak üzere doçent öğretim üyesi alımı yapıyor. Peki Koç Üniversitesi doçent öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman?

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Doçent kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları 1-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'degeçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Koç Üniversitesi doçent kadrosu için başvuru şartları

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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