  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye'de ortalık karıştı! İHA ile savaş uçağı birbirine girdi

Milletvekili olmuş ama… Mahmut Tanal İl Müftüsü’nün önünü kesti, hesap sormaya kalktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

2 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in (Kara Fatma) vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı)

İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Batı ülkelerini suçladı! "İstanbul'da Ukrayna krizi çözüme çok yakındı"

Siyonistlerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Türk bayrağı bizim için de kutsaldır

Yemen'deki Husiler geri adım atmıyor! 4 gemiyi vuruklarını açıkladılar
Medya Koç sponsorluğunda haybeye solculuk! Şu rezalete bakın hele
Medya

Koç sponsorluğunda haybeye solculuk! Şu rezalete bakın hele

Yeniakit Publisher
2024-07-02 11:45:00 - 2024-07-02 11:45:47
Koç sponsorluğunda haybeye solculuk! Şu rezalete bakın hele

Melih Altınok, Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Koç Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı ele aldı. Çipras'ın "Boyun Eğme" sloganını kullanmasını ironik bulan Altınok, Çipras'ın sermayeye boyun eğdiğini belirtti. Çipras'ın konuştuğu üniversitenin Türkiye'nin en büyük holdingine ait olduğunu hatırlatan Altınok, Çipras'ın siyasi geçmişini ve Yunanistan'daki icraatlarını eleştirdi​. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Koç Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı ele aldı. Çipras'ın "Boyun Eğme" sloganını kullanmasını ironik bulan Altınok, Çipras'ın sermayeye boyun eğdiğini belirtti. Çipras'ın konuştuğu üniversitenin Türkiye'nin en büyük holdingine ait olduğunu hatırlatan Altınok, Çipras'ın siyasi geçmişini ve Yunanistan'daki icraatlarını eleştirdi​. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki konuşmasını Türkçe olarak söylediği "Boyun Eğme" sloganıyla bitirmiş.

Peki, talebelere neye boyun eğmemelerini tavsiye ediyor solcu Çipras?

Sermayeye mi?

Olur mu hiç? Konuştuğu orman arazisinin orta yerine dikilmiş okul, küresel bağlantıları olan Türkiye'nin en büyük holdingine ait.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böyle şeyler söyleyecek olsa yıllığı bilmem ne kadar olan özel üniversitenin mezuniyet törenine değil bir devlet okuluna giderdi değil mi?

Gerçi orada da kendisine "Gelip burada sol jargon parçalıyorsun ama iktidara geldiğinde bırak boyun eğmeyi, yerleri öptün" diye hatırlatan mutlaka çıkardı.

Zira Avrupa'nın para babaları, borç faizlerini ertelemesi karşılığında boynuna kıravat taktıkları Çipras'ı tepe tepe kullandılar.

Çipras da görev süresince kurtarma paketleriyle Yunanistan'ı AB Merkez Bankası ve IMF'den oluşan kayyuma teslim etti. İşadamlarını zenginleştirdi, emekçilerin sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını gasp etti. Temel gıda da KDV'yi yüzde 23'e çıkardı. Konut vergilerini ödeyemeyenlerin evlerinden kovulmasını öngören yasayı kabul etti. İsrail'le dostluk anlaşması yaptı. NATO'nun Yunanistan'ı açık bir üs haline getirmesiyle sonuçlanan işbirliğini derinleştirdi. Vs. vs.

Yetişse hiç şüphesiz Ukrayna'ya asker de yollardı.

Bu yeni sol harika bir şey dostum!"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23