Koç sponsorluğunda haybeye solculuk! Şu rezalete bakın hele

Melih Altınok, Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Koç Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı ele aldı. Çipras'ın "Boyun Eğme" sloganını kullanmasını ironik bulan Altınok, Çipras'ın sermayeye boyun eğdiğini belirtti. Çipras'ın konuştuğu üniversitenin Türkiye'nin en büyük holdingine ait olduğunu hatırlatan Altınok, Çipras'ın siyasi geçmişini ve Yunanistan'daki icraatlarını eleştirdi​. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki konuşmasını Türkçe olarak söylediği "Boyun Eğme" sloganıyla bitirmiş.

Peki, talebelere neye boyun eğmemelerini tavsiye ediyor solcu Çipras?

Sermayeye mi?

Olur mu hiç? Konuştuğu orman arazisinin orta yerine dikilmiş okul, küresel bağlantıları olan Türkiye'nin en büyük holdingine ait.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böyle şeyler söyleyecek olsa yıllığı bilmem ne kadar olan özel üniversitenin mezuniyet törenine değil bir devlet okuluna giderdi değil mi?

Gerçi orada da kendisine "Gelip burada sol jargon parçalıyorsun ama iktidara geldiğinde bırak boyun eğmeyi, yerleri öptün" diye hatırlatan mutlaka çıkardı.

Zira Avrupa'nın para babaları, borç faizlerini ertelemesi karşılığında boynuna kıravat taktıkları Çipras'ı tepe tepe kullandılar.

Çipras da görev süresince kurtarma paketleriyle Yunanistan'ı AB Merkez Bankası ve IMF'den oluşan kayyuma teslim etti. İşadamlarını zenginleştirdi, emekçilerin sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını gasp etti. Temel gıda da KDV'yi yüzde 23'e çıkardı. Konut vergilerini ödeyemeyenlerin evlerinden kovulmasını öngören yasayı kabul etti. İsrail'le dostluk anlaşması yaptı. NATO'nun Yunanistan'ı açık bir üs haline getirmesiyle sonuçlanan işbirliğini derinleştirdi. Vs. vs.

Yetişse hiç şüphesiz Ukrayna'ya asker de yollardı.

Bu yeni sol harika bir şey dostum!"