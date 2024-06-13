KOÇ Holding'ten açıklama geldi! 'Adımız kullanılarak piyasa yanıltılıyor'

Koç Holding açıklamasını KAP’a yaptı.

Şirket, açıklamasında Koç Holding ile ilgili çok sayıda "yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama" ve yorum yapıldığını, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar görmekte olduğunu ve bu konuda şirkete çok sayıda şikâyet ve talep iletildiğini aktardı.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak;

- Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Topluluk Şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için Özel Durum Açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği;

- Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği;

görülmüştür.

Söz konusu paylaşımlar için şirketimiz kurumsal internet sitesinde gerekli uyarılarda bulunulmuş, gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgiler, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız.”