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Koç Holding'den "özel uçak" açıklaması:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı bilinen bir gerçektir"- "Sayın İmamoğlu'nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair'e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir"- "Koç Topluluğu, siyasetin bir parçası değildir"

09 Haziran 2019 Pazar 14:54
Koç Holding'den "özel uçak" açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Koç Holding'den yapılan açıklamada, "Geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı bilinen bir gerçektir. Sayın İmamoğlu'nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair’e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Koç Holding AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs'ta Samsun, 4-5 Haziran'da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde, şirketlerinin Setair uçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havacılık sektöründe 1990’dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir. Bugüne dek siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye uçakları ve helikopterleri ile havacılık hizmeti sunmuş, çeşitli uçuşlarda devlet erkânımızı da ağırlamıştır. Ayrıca, geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı da bilinen bir gerçektir.Sayın İmamoğlu’nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair'e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir.

İlaveten Sayın Binali Yıldırım'ın da 3 Mart’ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz. Müşterilerimizin ticari sır niteliği taşıyan bilgilerine duyduğumuz saygıyla, daha fazla detay paylaşmayı iş ahlakımıza uygun bulmuyoruz. Oluşan mevcut gündem itibarıyla bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz.Koç Topluluğu, siyasetin bir parçası değildir. 90 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için var gücüyle çalışmış bir Topluluğun günlük siyasi söylemler üzerinden polemik konusu yapılmasını yakışıksız buluyor, yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:54
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